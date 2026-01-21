今シーズン最長で最強の寒波により、交通に影響が出ています。【映像】寒波で交通に影響（各地の様子）今回の寒波により、きょう、日本航空では青森や大阪を発着する便などで5便の欠航が決まっていて、170人以上に影響がでています。全日空では1便の欠航が決まっています。天候次第では新たな欠航や遅れが出る可能性があり、各航空会社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。高速道路各社により