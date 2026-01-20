大相撲初場所＞◇九日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】館内がどよめいた生田目「衝撃の立ち合い」1トンを超えると言われる大相撲の立ち合い--頭からの突進で“ゴツ”と衝撃音が響いた一番に館内どよめいた。一瞬の出来事に「威力えぐい」「顔バーンで吹っ飛んだ」とファン騒然となった。三段目二十八枚目・生田目（二子山）と三段目三十三枚目・竜鳳（音羽山）の一番。関取経験のある人気力士の生田目は立ち合い、頭から