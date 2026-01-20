東京都内最大の約７８万人の有権者がいる世田谷区では、次期衆院選の投票の際に使用する「投票所入場整理券」の発送が大幅に遅れることが確実だ。同区選管によると、区は今月、選挙のためのシステムを一新。これまでは選挙人名簿登録者の情報を印刷業者に送り、業者がプログラムを使って印刷してきたが、「想定外の解散」（選管）で、新システム用のプログラムの作成が間に合わなかったためだ。別の手法で印刷するが、有権者の