今日17日も関東から九州は晴れて、気温がグングン上がり、春のような暖かさとなっています。東京都心では14時までの最高気温が15.3℃と2日連続で15℃以上となっています。東京都心で1月に最高気温が2日連続で15℃以上になったのは、2020年(1月29日〜30日)以来6年ぶりです。また、静岡市では2日連続で20℃以上となっており、1月に2日連続で20℃以上となるのは統計開始以来、初めてです。1月としては異例の暖かさとなっていますが、