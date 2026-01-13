ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤ÎËåÍ¿Àµ»á¤Ï13ÆüÌë¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ëÌµ¿Íµ¡¤ò¤á¤°¤ê¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡Ö¼ç¸¢¿¯³²¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÌµ¿Íµ¡¤¬º£·î¡¢ÎÎ¶õ¤ò¿¯ÈÈ¤·¤¿¤¿¤á·âÄÆ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·´Ú¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤Ï·³¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ì±´Ö¤ÎÌµ¿Íµ¡¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¿Àµ»á¤Ï13ÆüÌë¡¢ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¼ç¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¸·½Å¤ÊÄ©È¯