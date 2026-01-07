２０２５年７月に離婚を公表した、お笑いコンビ「はんにゃ．」川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが、お正月の出来事をつづった。７日までに自身のブログを更新。「ありがていお正月」と題して投稿し「久々にたびやまさんに会えましたー！！きゃわきゃわ」とうれしそう。離婚後に離れて暮らしていた愛犬“たびやまさん”と再会したそうで、愛犬の写真をアップした。そして「えー、わいろも頂き。元夫から大人になって初