首都圏新都市鉄道（つくばエクスプレス）は、2026年3月14日（土）に旅客運賃を改定します。昨今の物価高騰や設備投資への対応を理由に、大人の普通運賃や通勤定期は値上げとなります。一方で、沿線の子育て世代を強力にバックアップするため、通学定期や小児IC運賃の大幅な値下げ・据え置きが断行されます。本記事では、私たちの家計にどう影響するのか、改定のポイントを分かりやすくまとめて紹介します。2026年3月14日改定、初乗