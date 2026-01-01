NHK¤Ï12·î28Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡Ö¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ーÂçÃ«æÆÊ¿2025 Éü³è¤È»àÆ® Ï¢ÇÆ¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¤òÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢MLB¸ø¼°¤¬¡ÈÅÁÀâ¤Î¥ëー¥­ーÇ¯¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¢¤Ã¤Æ¤Îº£¡×¡Ö²¦ÍÍ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶³´ ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÆóÅáÎ®Éüµ¢·×²è¤ä¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¡¢³Æ