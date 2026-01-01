¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÃ«×ÖÅÙ¤Ê¤·¡ª¡×NHKÆÃÈÖ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎWSÉñÂæÎ¢¤ä¡È»àÆ®¡ÉÉÁ¤¯ÆâÍÆ¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¿ä¤·¤Ç¹¬¤»¡×¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë¡×
¡¡NHK¤Ï12·î28Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡Ö¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ーÂçÃ«æÆÊ¿2025 Éü³è¤È»àÆ® Ï¢ÇÆ¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¤òÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢MLB¸ø¼°¤¬¡ÈÅÁÀâ¤Î¥ëー¥ーÇ¯¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¢¤Ã¤Æ¤Îº£¡×¡Ö²¦ÍÍ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶³´
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÆóÅáÎ®Éüµ¢·×²è¤ä¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¾Ú¸À¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÂçÃ«¤Î¿¼ÁØ¤ËÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£NHK ONE¤Ç1·î4Æü¤Î21»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÃ«×ÖÅÙ¤Ê¤·¡ª¡ª¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â´¶Æ°¤¹¤ë¡×¡Ö±×¡¹Íè¥·ー¥º¥ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¡Ö¿ä¤·¤ÇËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£