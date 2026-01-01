千葉県市川市のJR総武線市川駅南口から徒歩7分。京葉ガス市川工場跡地の大規模再開発エリア「リーフシティ市川」に、イオンリテールの都市型ショッピングセンター「そよらリーフシティ市川」が2026年春にオープンします。核店舗となる「イオンスタイル」に加え、日々の暮らしを彩る専門店や地域とつながる広場も誕生。東京駅まで約20分という抜群のアクセスを誇る場所の新施設に注目です。毎日行きたくなる？市川駅南口にイオン「