26日夜に関越自動車道で発生した事故の影響で通行止めとなっていた湯沢IC（新潟県）～月夜野IC（群馬県）の通行止めは、28日午後1時までに上下線のすべてが解除される予定だということがNEXCO東日本新潟支社の発表でわかりました。警察などによりますと、26日午後7時半ごろ、スリップした中型トラックに大型トラックが追突。さらに後続の車が次々と突っ込み、乗用車やトラックなど67台が絡む事故になったということです。こ