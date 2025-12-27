セレッソ大阪は12月27日、サガン鳥栖に期限付き移籍中の西川潤がファジアーノ岡山へ完全移籍で加入することを発表した。現在23歳のレフティMFは、2020年にC大阪でプロキャリアをスタートさせ、22年に鳥栖、24年にいわきへそれぞれレンタルで加入する。2025シーズンは再び、鳥栖に赴き、リーグ戦35試合に出場し、チームトップタイの６ゴールを記録した。かつて世代別のワールドカップやアジア大会に出場経験があるアタッカー