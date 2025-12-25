WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT（東京都大田区）のサンドイッチチェーン「サブウェイ」が、新商品「カリとろチーズガリトマチキン」を2026年1月7日から期間限定で販売します。【写真】「カリとろチーズバジルチキン」もおいしそう！新商品をもっと見る！サブウェイでは、昨年12月に期間限定メニューとして、各店舗でブレッドにチーズをかけてトーストする製法を用いた「カリとろチーズバジルチキン」を販売し、好評だったの