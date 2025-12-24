ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、2026年1月1日深夜0時から開催する「初売りセール」で、数量限定の「クーポンチラシ入り福袋」を発売します。【画像】え、スゴイお得！クーポンがたくさん…”福袋”の中身を見る！お菓子＆即席麺＆クーポンチラシがセット福袋のセット内容は、菓子が5品、即席麺2品の合計7点と、1月5日から使える1500円（以下、税込み）相当の「クーポンチラシ」です