間宮祥太朗と新木優子がダブル主演を務めたドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）が、12月20日に最終回を迎えた。緻密な伏線と大胆なミスリードで“考察ドラマ”として注目を集めてきた本作だが、物語が進むにつれ、焦点は単なる犯人探しから、「いじめの加害者は、どのように罪を償うべきなのか」という重く、簡単には答えの出ないテーマへと移っていった。 参考：『良いこと悪いこと』が描き続けた“高木”