もう何十年も、筆者の耳と音楽体験はカナル型イヤフォンとともにあった。外耳道を密閉し、低域を逃さず、時に鼓膜をビシバシと直接叩くような強烈な音圧。それがロックやヘビーメタルを聴く正解だと確信し全く疑ってこなかった。 そんな筆者が、ある日JR上野駅エキナカの3COINSに立ち寄り、ふと目に留めたのが「AUDIO PC GLASSES」だった。左右の眼鏡のツルに極めて小さなスピーカーを内蔵した、眼鏡型