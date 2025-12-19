記事のポイントAmazonはホールフーズCEOのブーケル氏を食料品事業全体の責任者に任命した食料品を軸に顧客の日常利用を深め、支出拡大を狙う戦略を進めている即日配送やOne Grocery構想、AI活用で分断された事業統合を図っているジェイソン・ブーケル氏は、自身の幼少期を形作った2つの情熱について語るとき、表情が一気に明るくなる。1つ目はガーデニングである。ブーケル氏はウィスコンシン州の農村部で育った。5人きょうだいの