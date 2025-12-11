滋賀県大津市で住宅の庭から身元不明の2人の遺体がみつかりました。警察は住人の男を逮捕し、詳しい事情を聞いています。【映像】遺体発見現場である端野容疑者の自宅警察によりますと、端野和也容疑者（50）は自宅の庭に身元不明の2人の遺体を捨てた疑いで逮捕されました。遺体はともに白骨化していました。端野容疑者は自宅で両親と3人暮らしでしたが、大津市役所が今月2日に「両親と連絡が取れない」として、警察に安否確