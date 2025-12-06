記事のポイント 資生堂で「TSUBAKI」「ELIXIR」などを手がけてきた北原規稚子氏が独立後、デザインへの原点回帰からスケッチを重ね、新ブランドMIDOTを立ち上げた。 自身の働き方や生活シーンなど、キャリア女性としての具体的な経験に基づき「大人のドット」を設計。フォーマルと遊び心を両立させた実用性の高いアイテムを展開している。 国内縫製・オリジナル生地・受注生産にこだわり、在庫リスクを抑えつつ地域技術の活用を進