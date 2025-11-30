【平成球界裏面史近鉄編１３２】平成８年（９６年）に逆指名ドラフト２位で関大から近鉄入りした岡本晃投手。前年に近鉄を退団したラルフ・ブライアント外野手のイメージが強かった背番号「１６」を背負うことになった。入団２年目の平成９年（９７年）から頭角を表し平成１３年（０１年）の近鉄最後のリーグ優勝にも貢献した。救援投手として平成１４年（０２年）は７勝、１８セーブ、防御率１・８２を記録するなど活躍。平成