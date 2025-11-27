11月25日、ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、以下『じゃあつく』）の第8話が放送された。世帯平均視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）は7.9％。サッカー日本代表戦中継のため、20分遅れて放送された第7話の視聴率は6.7％だったが、そこからV字回復し、人気の高さを証明した。人気を支えているのは、ストーリーのおもしろさはもちろんだが、竹内涼真が演じる「勝男」のキャラクターだ。勝男は九州