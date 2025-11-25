インディアナ・ペイサーズ vs デトロイト・ピストンズ日付：2025年11月25日（火）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 117 - 122 デトロイト・ピストンズ NBAのインディアナ・ペイサーズ対デトロイト・ピストンズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピスト