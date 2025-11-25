「マクドナルド」とインテリアブランド「Francfranc」が初めてコラボレーションした福袋「マクドナルドの福袋 2026」が抽選販売されることが発表された。今回クランクイン！トレンドは、「マクドナルド」に特別に商品をお借りし、発売前に開封！「Francfranc」らしいパステルカラーと、グリマスらマクドナルドファミリーがかわいいデザインで、開けた瞬間から「応募殺到しそう」と思わせる中身となっている。【写真】大人かわ