µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ¹á¤ê¤Î»ýÂ³À­¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¹âÇ»ÅÙ¹á¿å¤ä¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¤Ê¤É¿·¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°À½ÉÊ¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç43¡óÀ®Ä¹¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ Âç¼ê¤Î¥¨¥¹¥Æ¥£ ¥í¡¼¥À¡¼¤«¤éÆÈÎ©·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¡¦¥ß¥É¥ë¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Î¡¼¥È¤òÄ¹»þ´Ö°Ý»ý¤¹¤ëµ»½Ñ¤äÈéÉæ´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¥×¥é¥¤¥Þ¡¼³«È¯¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¼ãÇ¯»Ô¾ì¤Î¡ÖÂ¨¸úÀ­ÓÏ¹¥¡×¤Ë¤è¤ê¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥ÈÊÐ½Å¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢¹á¤ê¤¬´­µ¯¤¹¤ë´¶¾ð¤äµ­²±¤Î»ýÂ³¤³¤½¼ûÍ×Áý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀìÌç