令和のグルメ王、浜崎龍さんが「わざわざ行く価値あり！」と太鼓判を押す滋賀県の高品質で低価格な焼肉店とは？〈遠くても食べたい味〉年間の外食は1,500軒以上！ 令和のグルメ王、浜崎龍がわざわざ旅をしてでも行く価値があるお店を紹介します。今回は、滋賀県にある「近江牛焼肉 ホルモン 碩 SEKI」です。近江牛焼肉 ホルモン 碩 SEKI9,000円台でここまで。近江牛焼肉 ホルモン 碩 SEKIが描く“焼肉の新しい正解”近江牛 &#