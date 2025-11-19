資産価値の高いマンションを選ぶ「７つの法則」 物件情報にこの法則を当てはめよう これまで、住宅に関する資産価値を判断するのは「経験と勘」に頼っていました。そこで私は、過去の販売されたマンションを分析し、資産価値を目に見える形として判断できる「7つの法則」を導き出しました。 まず「いつ」買うべきか。基本的には、自分が欲しいときこそが買い時だと思いましょう。住宅は実需が底堅く、景気が下がった場合にも大