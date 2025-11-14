10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送中のアニメ『ワンパンマン』、第3期第6話である#30のあらすじと場面写真が公開された。また、11月14日（金）よりV-STORAGEにて白上フブキ、白銀ノエルほか、アニメ『ワンパンマン』好きホロライブプロダクション所属VTuber7名の応援イラスト掲載企画がスタート。さらに、「ABEMA」にて第1期〜3期最新話までの振り返り無料一挙放送が決定した。WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイ