『ワンパンマン』#30「不揃いのヒーローたち」 あらすじと場面写真！ 応援イラスト企画スタート
10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送中のアニメ『ワンパンマン』、第3期第6話である#30のあらすじと場面写真が公開された。また、11月14日（金）よりV-STORAGEにて白上フブキ、白銀ノエルほか、アニメ『ワンパンマン』好きホロライブプロダクション所属VTuber7名の応援イラスト掲載企画がスタート。さらに、「ABEMA」にて第1期〜3期最新話までの振り返り無料一挙放送が決定した。
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破。アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る作品だ。
現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。そして、アニメ第3期が2025年10月5日から毎週日曜日23：45より放送中だ。
11月16日（日）より放送となる、#30（第3期第6話）のあらすじと場面写真が公開された。
＜#30「不揃いのヒーローたち」 あらすじ＞
怪人協会への突入を前にS級ヒーローが集結し作戦会議を開く。意見がかみ合わない中、A級1位アマイマスクが現れるとS級を相手に激しく対立し一触即発に！ ヒーロー達の思惑が交錯する中、怪人協会との決戦が迫る！
＞＞＞#30場面写真をすべてチェック！（写真10点）
そして、バンダイナムコフィルムワークスが運営するWEBサイト「V-STORAGE（ビー・ストレージ）」にて、アニメ『ワンパンマン』が好きな白上フブキ、白銀ノエルほか7名のホロライブプロダクション所属VTuberからの応援イラスト企画がスタートした。今週11月14日（金）の癒月ちょこのイラストから毎週金曜日に一人ずつ公開予定だ。
さらに、「ABEMA」にて『ワンパンマン』第1期・第2期全話と第3期最新話までの振り返り無料一挙放送が決定。既に視聴しているファンの方はもちろん、まだご覧になったことがない方もぜひこの機会に『ワンパンマン』をお楽しみを。
