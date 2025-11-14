プロ野球・巨人は14日、日本ハムを自由契約になった北浦竜次投手（25）とソフトバンクを自由契約になった板東湧梧投手（29）を獲得したと発表しました。北浦投手は支配下契約、板東投手は育成契約となります。北浦投手は背番号「56」、板東投手は「050」となります。北浦投手はプロ8年目、今季は日本ハムで育成投手としてプレーしました。2軍で21試合に登板し、防御率は2.89としています。板東投手は今季は2軍で主に先発登板。9勝2