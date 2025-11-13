体調不良で１２日のイベントへの出演を見合わせていた「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８２）が回復したことを、妻でタレントの加藤綾菜（３７）が報告した。綾菜は１３日、自身のインスタグラムを更新。「カトちゃんの事でご心配おかけしました！大事をとってお休みしましたお休み出来たおかげでかなり元気になりました１６日の広島のトークショーは２人で参加します私もサポート頑張ります（お任せ下さい）」と記した。