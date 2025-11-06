商業施設の開発用地などへの出資を募る不動産投資商品「みんなで大家さん」を巡り、運営会社が行政処分を受け、一部で分配金の支払い遅れが生じているとして、全国の出資者1191人が同社に対し契約解除と出資金計約114億円の返還を求め、6日までに大阪地裁に訴状を送付したことが弁護団への取材で分かった。弁護団によると、運営会社は「都市綜研インベストファンド」（大阪市）。原告のほとんどが出資していた主力商品「みんな