引退したアイルランドのスポーツスターが、鼻にiPhoneの充電コードを差し込んでがん患者を装い、ファンから巨額の金をだまし取った罪で実刑判決を受けた。3日、英デイリー・メールによると、「ハーリング（ホッケーに似たスポーツ）界のマラドーナ」と呼ばれたスター選手D・J・ケリー（54）は、がん治療費のための寄付金名目で約6900万円を横領した罪により、懲役5年6月を言い渡された。ケリーはがんを患っていることを偽るため、