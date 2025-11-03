東京・北区の14階建てのマンションで火事がありました。【映像】消火活動が続く現場の様子午後2時前、北区王子で「爆発音が聞こえた。黒い煙と火が出ている」と目撃者から110番通報がありました。消防車など18台が出動して消火活動を行っています。警視庁などによりますと、14階建てマンションの2階の1部屋から火が出ました。ベッド付近から出火したということです。これまでに、けが人や逃げ遅れた人は確認されていません。