三重県志摩市にある複合リゾート施設志摩スペイン村で。1日から、人気VTuberとのコラボイベントがはじまり朝から多くのファンでにぎわいました。人気VTuber周防サンゴさんの動画配信を機に始まった交流で、3回目となる今回のイベントは、サンゴさんが参加する6人ユニット「七次元生徒会」とのコラボとなり開園前から約400人の行列となりました。イベントは「七次元生徒会」の修学旅行をテーマに、サンゴさんが絶賛したチュロスをは