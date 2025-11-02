最終決戦の地にドジャースのＭＶＰトリオの妻が集結した。ワールドシリーズ第７戦がトロントで行われた日本時間２日（現地時間１日）、フレディ・フリーマン内野手の妻・チェルシーさんと、ムーキー・ベッツ外野手夫人のブリアナさんがともに「Ｍｙｇｉｒｌｓ＃ｂｉｇ３」とコメントをつけ、大谷翔平投手の妻・真美子さんとの３ショットをインスタグラムに公開した。３人はおそろいのドジャースユニホームを模したジャンパ