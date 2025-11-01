大阪市西成区の高齢女性らが手がける地元発のファッションブランド「ＮＩＳＨＩＮＡＲＩＹＯＳＨＩＯ（ニシナリヨシオ）」の活動を知ってもらおうと、同区で初めてファッションショーが開かれた。服作りに携わる高齢女性らがモデルとなり、ユニークな発想から生まれた色とりどりの装いを披露した。（写真部浜井孝幸）ブランドは、大阪市が同区で開いた文化事業に美術家で東京芸術大准教授の西尾美也（にしおよしなり）さん