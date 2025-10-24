漫画家・ビジュアルファシリテーターのまるさんの漫画「【冤罪】終電で寝ただけで人生詰んだかと思った」が、Xで合計3600以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者は酔って電車に乗り、寝過ごしてしまいました。すでに終電がなく、タクシーに乗ろうと改札を出ようとすると、いきなり女性に指を差され…という内容で、読者からは「自分も電車で酔って寝たことがあるので気を付けます」「冤罪って怖