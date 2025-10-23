お笑いタレント・劇団ひとり（48）が22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。毎月病院に通う理由を明かした。この日は社会学者の古市憲寿氏とともに出演。最近、健康に目覚め、酒もタバコもやめ、生活スタイルが激変したというひとり。そんな中、「バランスのいい食事と、適度な運動。良質な睡眠」が何よりも大事だとし、「CPAP（シーパップ）使ってます」と、睡眠時無呼吸症候群の治療に用