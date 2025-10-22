ロン・ハワードが監督を務め、ジュード・ロウ、アナ・デ・アルマス、ヴァネッサ・カービーが共演する実録心理スリラー映画『エデン 〜楽園の果て〜』が、Prime Videoにて10月24日16時より独占配信されることが決まった。併せて、日本語予告とキービジュアルが解禁となった。【動画】ユートピアを目指した無人島での生活が徐々に崩壊『エデン 〜楽園の果て〜』予告編本作は、現状の生活に幻滅したアウトサイダーたちが、新たな