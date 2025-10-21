お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が20日、テレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。ギャラについて言及した。今回は、クイズ形式で津田を深掘りする企画を実施。「津田が今年1番怒った出来事は？」とのお題にサバンナ・高橋茂雄は、「津田んさんは今年、ユニクロのウエブのCMに出てた。そのウエブののCMが決まった時に“なんやTVCMちゃうんかい”“TVCMちゃうのに拘束時間長い”って」と明かした。こ