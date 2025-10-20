９月に東京・北区の自宅マンションが火災に遭ったタレントの林家ペー、パー子のためのチャリティーイベント「がんばれ！ペー・パー子有志応援団の集い」が２０日、東京・浅草の「東洋館」で行われた。ぺーとパー子は現在は住居が決まったという。林家たい平が主催し、ぺーの他、タレントの松村邦洋、せんだみつお、松本明子、桂米助、林家木久蔵らが出演し、２００席のチケットは販売開始日に完売。チャリティーＴシャツなど