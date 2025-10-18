宿泊客など10人の女性が被害に 自身が経営する岡山県里庄町のゲストハウスで、宿泊客など女性9人に睡眠作用などのある薬物を飲ませて、性的暴行を加えるなどしたほか、女性客1人を盗撮した罪などに問われている男の裁判です。 【写真を見る】送検時にサムズアップする男（51） 9月24日、岡山地裁は懲役26年（求刑懲役28年）の判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、里庄町のゲストハウス経営の男（51）です。準強制性交等