田久保眞紀・伊東市長の不信任案決議を受けて実施される市議選の投開票日が10月19日に迫っている。最終的に立候補したのは30名で、うち18名が田久保市長が選んだ"大義なき議会解散"によって失職した前市議だ。【写真】”シースルージャケット”姿の田久保市長が送る目線の先には「東洋大の正式な卒業証書」。“推し色”のフリルバッグを持って登庁する姿も選挙の争点のひとつになっているのは田久保市長の去就である。前市議