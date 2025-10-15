ファミリーマートは10月15日、アニメ「呪術廻戦」とのコラボレーションキャンペーンを開始した。ファミマが「劇場版 呪術廻戦 0」の世界観一色に○「劇場版 呪術廻戦 0」特別ラッピング店舗が登場第1弾は、10月17日より復活上映される「劇場版 呪術廻戦 0」とのコラボレーションで、同映画のリバイバル上映を記念した特別ラッピング店舗が展開されている。場所は「ファミリーマート銀座木挽町通り店」(東京都中央区銀座5丁目)で、