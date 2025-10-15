店内調理が再開し、陳列されるミニストップのおにぎり＝15日午後、千葉市ミニストップは15日、消費期限の偽装問題を受けて中止していた店内調理のおにぎりや総菜、弁当の販売を千葉市内の二つの直営店で再開した。10月中にはこの2店舗やフランチャイズも含めて全国の63店舗への拡大を目指し、11月以降も順次再開する。調理場に監視カメラを設置するなど対策を講じ、再発を防ぐ。店内調理をしていた全国の約1600店舗のうち、15