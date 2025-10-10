静岡県伊東市の田久保真紀市長が2025年10月4日、Xで元航空自衛官の片桐基至（もとゆき）氏による「語る会」を紹介する投稿を行い、波紋を広げている。片桐氏は、10月に行われる市長選への立候補を表明している。「伊東市民の方は是非ご参加下さい」田久保氏をめぐっては、学歴詐称疑惑を発端として9月1日に不信任決議案が市議会に提出され、全会一致で可決。10日には、補正予算案提出の準備などが止まったことを理由に市議会を解散