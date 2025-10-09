Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎËÜ¾±ÃÎ»ËÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï£¹Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌîÅÞ³ÆÅÞ²ñÇÉ¤ÎÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô¤¿¤Á¤È²ñÃÌ¸å¡¢¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£²ñÃÌ¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤Î¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Î³ÎÇ§¤äÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¾¤½¸¤¬É¬Í×¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎ©·û¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ê¤É¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤òµá¤á¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤Ï°ìÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿