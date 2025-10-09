元AKB48横山結衣（24）が9日、東京・豊島区のサンシャイン劇場で、人気漫画「美少女戦士セーラームーン」のパフォーマンスショー「“Pretty Guardian Sailor Moon”The Super Live」（9日〜13日、同所）の、「Team UK」の公開ゲネプロに登場した。今年2〜3月にロンドン公演、3〜4月に北米ツアーを回った舞台の日本凱旋（がいせん）公演が今日9日からスタート。ロンドン公演でセーラームーン／月野うさぎ役を演じた横山ら「Team U