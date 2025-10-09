「一度しかない人生だから、やりたいことをやって生きよう」とはよく言うものだが、どれだけの人が実践できているだろうか。本当はやりたいことがあっても、つい周囲から求められる役割を担ってしまったり、寄せられる期待に応えることを優先してしまったりする人は決して珍しくない。そんな時に参考にしたいのが、トップアイドルであり俳優としても活躍するSUPER EIGHT・横山裕さんのマインドセットだ。今年ソロプロジェクトを始