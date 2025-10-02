秋の味覚の王様、栗。その魅力を最大限に引き出すスイーツとして、ホテルニューオータニの「パティスリーSATSUKI」が毎年期間限定で販売するのが「スーパーモンブラン」だ。価格は1個3,780円(テイクアウト料金)。厳選された素材とこだわりが詰まった究極のモンブランを、実際に食べてみた。ホテルニューオータニ「スーパーモンブラン」(テイクアウト価格3,780円)○誕生から四半世紀 - 今年の「スーパーモンブラン」は和栗×抹茶が